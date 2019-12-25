Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области ответит на вопросы пользователей ВКонтакте

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Министр социально-демографической и семейной политики Самарской областив прямом эфире ответит на вопросы пользователей социальной сети ВКонтактеТрансляция пройдет в четверг, 26 декабря, в 15.00.Во время прямого эфира глава ведомства расскажет о мерах социальной поддержки семей с детьми, людей с ограниченными возможностями здоровья, пожилых.Задать вопросы спикеру можно во время трансляции либо прямо сейчас в комментариях под анонсом (https://vk.com/wall-116930_21093)