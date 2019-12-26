Министерство энергетики и ЖКХ Самарской области призывает граждан проявлять бдительность при использовании газового оборудования

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Министерство энергетики и ЖКХ Самарской области призывает уделить особое внимание исправности газового оборудования и системы вентиляции в квартире или доме.ВНИМАНИЕ! Продолжительная работа принудительной вытяжки над плитой и вытяжного вентилятора, вмонтированного в вентиляционный канал ванной комнаты, в период работы газового проточного водонагревателя (колонки) без доступа воздуха (при закрытых пластиковых окнах) приводит к обратной тяге в дымоходе. Как следствие – продукты сгорания попадают в помещение и вызывают отравление находящихся в квартире людей и животных.Угарный газ не имеет ни цвета, ни запаха! При вдыхании вызывает кислородное голодание (гипоксию) и приводит к смерти человека менее чем через 3 минуты.Причины отравлений (в совокупности):установка принудительной вытяжки над плитой и (или) вентилятора;обратная тяга в дымоходе проточного водонагревателя;самовольный перемонтаж систем вентиляции и дымоудаления;обледенение или засор дымоходов;неработающая (отсутствующая) автоматика безопасности используемого оборудования, закрытые шиберы (заслонки для регулирования тяги).Как уберечь себя и своих близких:демонтировать принудительную вытяжку (вентилятор) и пользоваться колонкой только при открытом окне;проверять тягу перед розжигом колонки (или котла) и во время ее работы каждые 30 минут: поднести полоску бумаги к смотровому окну водонагревателя – пользоваться газовым прибором можно, только если полоска бумаги отклонилась в сторону водонагревателя;установить сигнализатор на загазованность угарным газом;установить приточный стеновой вентиляционный клапан;работы по монтажу и демонтажу газового и вентиляционного оборудования поручать официально специализированной газовой компании.Признаки отравления угарным газом: Головная боль, тошнота, рвота, шум в ушах, одышка, кашель, слезящиеся глаза. Может отмечаться нарушение работы вестибулярного аппарата, расстройства слуха, зрения.Первая помощь при отравлении угарным газом: необходимо вывести человека на свежий воздух. Если начинается озноб, падает температура, укутайте потеплее, напоите сладким чаем — и вызовите скорую помощь!Если вы хотите проверить газовое оборудование, обращайтесь в газораспределительную организацию, с которой у вас заключен договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования!