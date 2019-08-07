МЧС России держит на контроле подготовку образовательных учреждений к новому учебному году
7 августа 2019 09:19
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Об этом 5 августа на еженедельном селекторном совещании под руководством Министра МЧС России Евгения Зиничева рассказал заместитель Министра – главный государственный инспектор по пожарному надзору Игорь Кобзев.
Он отметил, что МЧС России на учет взято около 123 тысяч объектов защиты, в том числе свыше 3 тысяч учреждений с круглосуточным пребыванием детей.
При этом, на сегодняшний день свыше 21 тысяч объектов образования попадают в зоны действия возможных ЧС, из них подверженных угрозе лесных пожаров – 750. Наибольшее их количество расположено на территориях Республик Бурятия, Тыва, Коми, Красноярского края, а также в Челябинской, Кировской, Иркутской и Костромской областях.
В результате неблагоприятных метеоявлений, вызванных обильным выпадением осадков, в зону подтопления попали 32 объекта образования на территории Иркутской области и одна школа на территории Амурской области.
В ходе совещания отмечено, что с начала года работа по обеспечению безопасности всех образовательных организаций осуществлялось в рамках плановых мероприятий, а также по поручению Правительства РФ организована работа по проведению внеплановых проверок лагерей с дневным пребыванием детей.
С начала текущего года на объектах образования проведено более 36 тысяч надзорных мероприятий. Более 9,5 тысяч учреждений - с нарушениями требований пожарной безопасности.
«В общей сложности надзорными органами в образовательных организациях выявлено свыше 85 тысяч нарушений требований пожарной безопасности, а благодаря предпринятым мерам устранено более 42 % нарушений», - подчеркнул Игорь Кобзев. Устранение оставшихся нарушений находятся на особом контроле должностных лиц государственного пожарного надзора и будут проконтролированы до начала учебного года.
Он отметил, что на местах реализуется перечень мероприятий сезонной профилактической операции «Школа».
Особое внимание направлено на обеспечение работоспособности систем автоматической противопожарной защиты, наличие и исправность первичных средств пожаротушения, состояние путей эвакуации и эвакуационных выходов, а также размещение наглядной агитации по вопросам соблюдения мер безопасности и умения действовать на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.
Проведено более 83 тысяч инструктажей по мерам безопасности при угрозе или возникновении ЧС различного характера, свыше 117 тысяч практических тренировок по эвакуации в случае ЧС. В сентябре запланирован «месячник безопасности», а также проведение тематических дней безопасности.
Кроме того, на совещании было отмечено, что МЧС России проводится планомерная работа по обеспечению безопасности избирательных участков, задействованных в единый День голосования. Игорь Кобзев подчеркнул, что большинство участков расположены в образовательных организациях.
Распоряжением МЧС России «О подготовке к проведению выборов на территории Российской Федерации 8 сентября 2019 года» определены основные задачи, возлагаемые на МЧС России в период подготовки и проведения выборов.
В территориальные органы ведомства направлено указание о проведении внеплановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности всех помещений для голосования и размещения избирательных комиссий. В ходе указанных проверок особое внимание будет уделено обеспечению транспортной доступности автодорог с учетом сезонных рисков, состоянием эвакуационных путей и выходов, работоспособностью систем автоматической противопожарной защиты, возможностью подъезда пожарной техники, а также проведению практических тренировок по эвакуации людей.
В заключение селекторного совещания Министр МЧС России поручил устранить названные недостатки. А также сформулировал задачи на ближайшее время - проверить состояние пожарной безопасности, провести дополнительные инструктажи и тренировки руководителей и преподавателей, обеспечить готовность пожарно-спасательных подразделений к реагированию на возможные ЧС и пожары, а также актуализировать планы тушения пожаров в образовательных организациях. Особое внимание уделить подготовке в регионах, пострадавших от ЧС.
«В нашей работе не должно быть формальности, особенно если она касается безопасности детей. Поэтому я вас настраиваю на ответственную работу», - подчеркнул Евгений Зиничев.
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