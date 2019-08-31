Лучшей среди пожарно-спасательных частей тольяттинского пожарно-спасательного гарнизона стала ПСЧ №13
31 августа 2019 11:02
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В 31 отряде федеральной противопожарной службы проведен 1 этап смотра-конкурса на звание «Лучшая пожарно-спасательная часть ФПС ГПС» среди пожарных частей отряда.
В рамках проведения конкурса проверялось состояние пожарно-спасательной части, ее учебно-материальная база, наличие новых технологий в области пожаротушения, количество и состояние пожарной и другой специальной техники, условия для качественного несения службы, полноценного отдыха и восстановления после оперативной работы личного состава, штатное расписание, передовой опыт подразделения в области организации тушения крупных пожаров.
По итогам смотра-конкурса победителем среди пожарно-спасательных частей тольяттинского пожарно-спасательного гарнизона стала ПСЧ №13 ФГКУ «31 отряд ФПС ГПС по Самарской области», сообщает облМЧС.
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