Летний велосезон 2019 в Самаре закрывается

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Приглашаем на 29 сентября состоится официальное закрытие ЛЕТНЕГО велосезона 2019 года. Колонна велосипедистов торжественно проедет по основным улицам города и финиширует на ГЛК “Сок - Красная Глинка”. Организатором выступит некоммерческое партнерство спортивно-туристический клуб “ВелоСамара”.Стартовой площадкой в этом году снова будет площадь Славы, где в 9:00 начнется сбор участников мероприятия. Как и всегда, для более безопасного передвижения колонны по городу все велосипедисты поделятся на десятки, в каждой из которых будет ответственный велосипедист - десятник. На площади каждый из них получит “униформу” - светоотражающий жилет, и номер своей группы.В 9:30 - построение колонны и проведение общего инструктажа по ПДД. Безопасность движения колонны будет обеспечивать ГИБДД. В 10:00 будет дан старт.Так как в прошлом году закрытие уже было организовано на ГЛК, маршрут многим будет знаком: пл. Славы - ул. Молодогвардейская - ул. Маяковского - пр-кт Ленина - ул. Ново-Садовая - ул. Демократическая - Волжское шоссе -остановка/сбор напротив ГАУ СО УСЦ Чайка - “Дорога Любви” - ГЛК “Сок”. Напоминаем участникам о необходимости соблюдать правила дорожного движения.Напоминаем, что по дорогам общего пользования могут ехать велосипедисты 14 лет и старше.Прибытие первых велосипедистов на место финиша планируется в 12:30. На площадке всех участников мероприятия ждет официальная культурно-развлекательная программа, начало которой будет дано после вступительного слова директора клуба Романа Ерёмкина (KuB). Планируются розыгрыши призов, динамичные эстафеты, экстрим-шоу от Кирилла Синёва и многое другое.В течение культурно-развлекательной программы будет проходить заключительный этап Кубка ВелоСамары по кросс-кантри. Итогом мероприятия будет награждение за соревнования, прошедшие в рамках сезона, и награждение победителей и призёров Кубка ВелоСамары по кросс-кантри.Тайминги мероприятия:09:00 Сбор группы на площади Славы09:30 Построение колонны09:45 Инструктаж по ПДД10:00 Старт колонны с площади Славы в сторону ГЛК СОК12:00 Остановка – сбор напротив ГАУ СО УСЦ Чайка, продолжение движение по дороге до ГЛК «СОК»12:30 Прибытие на ГЛК «СОК», где подготовлена площадка для проведения официальной и торжественной части.12:30-13:00 Вступительное слово. Поздравления. Общее фото. Награждение "Самых-самых"!13:00-15:30 Эстафета и конкурсы3 этап Кубка ВелоСамары по кросс-кантри15:30-16:00 Подведение итогов16:00-16:30 Награждение за соревнования, прошедшие в течение сезона, Кубка ВелоСамары по кросс-кантри, свободное общение, обсуждение планов на следующий сезон.17:30-19:00 Окончание мероприятия и уборка территории велопраздникаРегистрация в колонну: http://velosamara.ru/kolonna/16+