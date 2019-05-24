Команда КВН «Волжане СамГТУ» сыграет в полуфинале Высшей Лиги КВН

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23 мая в Москве в Театре российской армии состоялись съёмки 1/4 финала.В игре принимали участие:«НАТЕ», ст. Брюховецкая, Краснодарский край«Волжане СамГТУ», Самарская область«Селивановы», г. Ульяновск«Так-то», СФУ, г. Красноярск«Сборная Снежногорска», г. Снежногорск.Игру команд оценивало жюри в составе: Юлий Гусман, Алексей Ягудин, Валдис Пельш, Вячеслав Муругов, Константин Эрнст.Команды сыграли 4 конкурса: приветствие, музыкальный биатлон, знакомый сюжет, музыкальный финал. По итогам игры Команда КВН «Волжане СамГТУ» прошла в полуфинал, который состоится в октябре.Эфир игры можно посмотреть 26 мая в воскресенье в 22-30 на Первом канале.