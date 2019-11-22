Инициатива повышении возраста продаж алкоголя до 21 года провалилась
22 ноября 2019 09:24
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Депутатская инициатива о повышении возраста продаж алкоголя до 21 года не нашла поддержки в кабмине. После межведомственного согласования в правительство направлен проект негативного отзыва. Против увеличения возрастного порога выступили четыре ведомства – Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг и Минюст. Они считают, что введение новых запретов приведет к необоснованному нарушению прав совершеннолетних россиян.
Источник в правительстве уточнил «Известиям», что дата проведения комиссии по законопроектной деятельности, на которой должен рассматриваться отзыв, еще не определена.
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