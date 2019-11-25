Ход реализации региональной составляющей «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» обсудят за круглым столом в Самаре

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26 ноября эксперты обсудят, как в Самарской области реализуется региональная составляющая «Старшее поколение» нацпроекта «Демография», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.В рамках проекта организована помощь пожилым людям на дому. Ее, в том числе, оказывают дополнительные междисциплинарные бригады, которые доставляют граждан из сельской местности в медицинские организации на диспансеризацию, а также для проведения дополнительных анализов. Кроме того, в регионе применяются стационарозамещающие технологии - создаются приемные семьи для пожилых людей и инвалидов.В каких направлениях развиваются добровольчество «серебряного возраста» и гериатрические службы губернии? Где и по каким специальностям люди пенсионного и предпенсионного возраста могут пройти дополнительное обучение? Какие еще мероприятия проводятся для увеличения продолжительности жизни и активного долголетия пожилых граждан? Об этом расскажут участники круглого стола.

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