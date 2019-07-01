Грушинский фестиваль в Самарской области: как добраться

115

С 4 по 7 июля в Самарской области на территории Мастрюковских озер пройдет 46 Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина.Опубликовано расписание электричек до Грушинского фестиваля.Электрички будут ходить до 135 км «платформа имени Валерия Грушина» от станций Самара и Жигулевское море со всеми остановками.Так, на поляну фестиваля можно будет приехать из Самары уже в четверг, 4 июля. Первый электропоезд отправляется из Самары в 8:43, а последний - в 19:47.5 и 6 июля первая электричка уходит в 7:00, а последняя в 19:47. От станции Жигулевское море 4 июля первая электричка отправится в 6:02, а последняя в 17:27.5 июля утренняя электричка отправляется в 6:00, а последняя вечером в 19:23.Полное расписание опубликовано на сайте «Самарской пригородной пассажирской компании».Отметим, что в целях сохранения экологической обстановки и соблюдения требований безопасности оргкомитетом фестиваля вводится запрет проезда автомобильного транспорта на территорию фестивальной поляны.Для упорядочивания стоянки автомобилей гостей фестиваля и недопущения заторов для проезда экстренных служб вводится платный въезд на неохраняемую парковку. Оплата принимается как наличными, так и банковскими картами. Каждому автомобилю после оплаты выдается билет, к которому прикрепляется кассовый чек. Указанный билет с чеком необходимо разместить под лобовым стеклом автомобиля.НА ФЕСТИВАЛЬ ЗАПРЕЩЕНО ПРОНОСИТЬ И ПРОВОЗИТЬ:● Алкогольные напитки. Данное правило распространяется как для территории фестиваля, так и для территории парковки. Воду в пластиковой таре проносить можно!● Оружие: огнестрельное, газовое, пневматическое, холодное.● Колюще-режущие предметы: ножи, ножницы, пилки, металлические пруты, спицы, заточки, шипы, гвозди и т.п.● Атрибутику с металлическими деталями, биты, столярный и слесарный инструмент и т.п.● Взрывчатые вещества, фейерверки, пиротехнику и т.п.● Наркотические вещества.● Квадрокоптеры без аккредитации.Подробная информация о фестивале на сайте https://grushinka.ru/