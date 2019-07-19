Главный судебный пристав Самарской области проведет прием граждан

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23 июля с 14:00 до 16:00 руководителем Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области – главным судебным приставом Самарской области Закиром Рамильевичем Муратовым будет осуществляться прием граждан в отделе судебных приставов Борского и Богатовского районов Самарской области по адресу: Самарская область, с. Борское, ул. Невероская, д. 23а. Запись на личный прием осуществляется по телефонам: 8 (846) 266-38-71, 8 (846) 263-65-65.