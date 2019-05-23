Глава Самары Елена Лапушкина провела выездную встречу с жителями поселка Жигулевские сады

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В среду, 22 мая, Глава Самары Елена Лапушкина посетила поселок Жигулевские сады в Кировском районе Самары, где провела встречу с жителями, сообщает горадминистрация.Напомним, приехать и на месте обсудить с жителями проблемы поселка Глава города обещала на личном приеме граждан, который прошел 23 апреля 2019 года. Тогда инициативная группа озвучила большое количество вопросов, которые беспокоят жителей Жигулевских садов: транспортное обеспечение, ремонт дороги, внутриквартальных проездов и тротуаров, улучшение инфраструктуры поселка.За прошедшее со дня приема время часть поручений Главы города удалось выполнить. Так, специалисты Кировской районной администрации вместе с жителями поселка в апреле 2019 года провели обследование внутриквартальных проездов. В результате была составлена дефектная ведомость на ремонт не менее 800 м2 асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов. Работы должны быть проведены до 1 сентября 2019 года.Жители Жигулевских садов также просили обустроить в поселке современную детскую площадку. По словам главы администрации Кировского района Игоря Рудакова, такая возможность появится в 2020 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» или Губернаторского проекта «СОдействие». Сейчас инициативная группа занимается подготовкой проекта для формирования заявки.Еще один вопрос, который остро волнует жителей поселка – транспортное обеспечение. С географическим центром города Жигулевские сады связывает автобусный маршрут №45. В будние дни работает пять единиц подвижного состава, а в выходные только три. Поездка в центр города в субботу и воскресенье затрудняется в связи с большими интервалами движения.«Мы хотели бы, чтобы последний рейс уходил с 18 километра не в 20:30, а хотя бы в 21:30, потому что люди работают до 21:00 и не успевают на этот автобус, чтоб доехать до дома», - рассказала Елена Горелова, представительница инициативной группы.Заместитель руководителя Департамента транспорта Самары Александр Ерополов сообщил, что до конца июня будет добавлен один автобус в будние дни и в воскресенье с продлением времени работы.Кроме того, после осмотра территории Елена Лапушкина поручила руководителю Департамента городского хозяйства и экологии Олегу Ивахину в кратчайшие сроки составить дорожную карту по ремонту системы канализации домов 27 и 37 Опытной станции по садоводству.«Все вопросы, которые можно решить уже сейчас, должны быть закрыты в максимально короткие сроки. Некоторые решения могут занять продолжительное время, они требуют глубокого анализа, разработки проектов. Будем работать поэтапно, потому что здесь важен результат. Люди очень давно ждут решения накопившихся проблем, и мы должны приложить максимум усилий, чтобы им помочь» - отметила Глава города Елена Лапушкина по итогам встречи.