Глава Роскомнадзора прокомментировал возможную изоляцию интернета в России
7 июня 2019 10:57
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Глава Роскомнадзора Александр Жаров дал интервью на Международном экономическом форуме, где прокомментировал возможную изоляцию интернета в России.
По его словам, это технически невозможно сделать, но затем он допустил такой вариант развития событий:
"Изолировать рунет невозможно. Это технически невозможно. И все разговоры про изолированный, катакомбный, чебураший — это все невозможно.
Я бы говорил о законе, который был принят не так давно и вступит в силу с 1 ноября 2019 года, как о законе о защищенном и устойчивом рунете.
Пару месяцев назад, когда этот закон активно обсуждался, кричали, что этот закон направлен на то, чтобы ущемить свободу слова. Никакой угрозы рунету не существует.
Но последняя ситуация между Google и Huawei, когда сотни миллионов людей по всему миру, которые обладают смартфонами Huawei находятся под угрозой, что у них операционная система Android отключится, говорит о том, что в современном мире все возможно".
Жаров также заявил, что Россия постоянно сталкивается с киберугрозами, а сайт Роскомнадзора атакуется от 4 до 10 раз в неделю, пишет iphones.ru.
Фото pixabay.com
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