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Новости /  Общество /  Социум  

ГИБДД может получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики

20 декабря 2019 09:26
59
ГИБДД может получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики
При положительном результате автомобилиста направят на полноценное медосвидетельствование.

ГИБДД может получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики. Новации предполагают проведение экспресс-теста на месте.

Как отмечают "Известия", с помощью новых средств будет проводиться не само освидетельствование, а лишь предварительная проверка водителей, которых сотрудники ГИБДД подозревают в нетрезвом вождении.

При этом водители имеют право отказаться от исследований без последствий, заявили «Известиям» в пресс-службе МВД.

Там добавили, что при положительном результате автомобилиста направят на полноценное медосвидетельствование.
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