Фестиваль ко Дню семьи, любви и верности прошел в Историческом парке в Самаре

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Семьи с тремя детьми среди гостей в этот день никого не удивляли. Пять, шесть, восемь, двенадцать - "и это еще не все", собирает своих на экскурсию одна из удивительных мам Наталья Кажаева. День семьи в Историческом парке - повод собраться вместе. Да и семейный праздник получился народным, ведь любовь – главное чувство, которое движет людьми, а слово "мама" на всех языках звучит очень схоже.Гостей встречали артисты национальных коллективов Дома дружбы народов Самарской области - вокалист, педагог Шушаник Хасикян и танцоры ансамбля "Хаял" Мустафа Мустафаев и Софья Ковалевская.Юные посетители в исторических костюмах, играя, изучали средневековье - строили город-крепость. В XIX век отправились герои фотовыставки «Назад в прошлое или 1900». Наших современников автор Александр Прохоренко поместил в атмосферу дворянской, купеческой и крестьянской жизни. Чтобы и зрители заинтересовались историей своей семьи и своего родного края.Взрослые на экскурсиях знакомились с историей Российского флота, освоения космоса и моды. А дети в это время учились пускать самые большие мыльные пузыри с Ларисой Полежаевой и ее "Веселой затеей". Участники увлеклись "Древнерусскими раскрасками", рукоделием и узнали секреты, которые скрываются в недрах земли на мастер-классе Натальи Островской "Занимательная минералогия".В завершении праздника состоялся кинопоказ из архива Всероссийского фестиваля документальных фильмов "Соль земли" - "Мама выше солнца", о многодетной семье Чекмаревых, о большом и настоящем материнском сердце."В такие моменты понимаешь, что такое счастье..." - говорили посетители, с добрым ощущением отправляясь домой. До следующей встречи в Историческом парке ровно через неделю, вы же помните, что все вторники до конца лета объявлены Счастливыми! Вход свободный и программа - самая интересная!