Экомарафон пройдет в МЕГЕ Самара
3 октября 2019 13:39
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МЕГА Самара продолжает Экомарафон и приглашает всех желающих присоединиться к поездкам в социальные учреждения: детские дома, дома престарелых, приюты для животных. Гостей МЕГИ ждут различные мастер-классы, а 19 октября, в финальный день марафона, торговый центр станет местом встречи эко-активистов и волонтеров.
Второй месяц осени в МЕГЕ Самара будет не менее богатым на добрые дела. 3 октября волонтеры посетят школу-интернат №17, а 12 октября вместе с фондом «Благодарю» помогут перевезти и передать собранные вещи нуждающимся в пос. Звезда. В этот же день МЕГА-волонтеры отправятся с командой единомышленников в приют для животных «Хати».
В рамка марафона можно принять участие не только в волонтерских проектах, но и в мастер-классах и лекциях. 5 октября команда Cool Custom покажет в МЕГЕ, как можно эффектно расписать одежду акриловыми красками. Для всех неравнодушных к домашней пастиле будет проведен мастер-класс «Ароматы вашего сада в вашей тарелке».
12 октября мастер-классы продолжат свою работу – участников научат готовить тыквенный суп и тому, как с помощью красок подарить новую жизнь старым джинсам или майке. В этот же день с 14:00 до 18:00 в МЕГЕ состоятся встречи с экологами, врачами, а также лидерами волонтерского движения и благотворительной деятельности в Самаре. С лекцией «История добровольчества в Самаре» в МЕГЕ выступит Глеб Алексушин, доктор исторических наук, журналист и краевед.
19 октября с 15:00 до 19:30 в торговом центре пройдет большая встреча участников марафона. В финальный день марафона МЕГА подготовила насыщенную программу - всем желающим можно будет обменяться одеждой и парфюмерией, посетить мастер-классы и доброе чаепитие.
Стать МЕГА-волонтером может каждый. Заявку на участие в поездках можно прислать на электронный адрес Mega.dobro.ru@ingka.com в свободной форме: фамилию, имя, возраст, телефон и название интересующего мероприятия. В теме письма необходимо указать «ДОБРЫЕ ДЕЛА». Либо позвонить по телефону 8 (846) 342-42-42 или написать в WhatsApp 8 906 342-42-42.
Подробное расписание всех активностей можно найти на сайте mega.ru, в социальных сетях торгового центра и на стойке «Центр добрых дел» в МЕГЕ.
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Комментарии
Социум
3 октября 2019 13:39
В рамка марафона можно принять участие не только в волонтерских проектах, но и в мастер-классах и лекциях. Социум
48
3 октября 2019 13:16
Будет осуществляться массовая проверка водителей транспортных средств. Социум
74
3 октября 2019 11:56
Она обслуживает пять центральных районов. Социум
86
Здравоохранение
3 октября 2019 09:45
Она консолидирует участников федерального проекта. Здравоохранение
301
3 октября 2019 09:14
Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
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1 октября 2019 17:12
3-5 октября в отеле «7 Авеню» состоится открытие V международной конференции «Нейрокомпьютерный интерфейс: наука и практика. Здравоохранение
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