До конца лета каждый вторник в самарском Историческом парке объявлен «Счастливым днем»

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Интерес к акции «Счастливый день» оказался настолько высоким, что Исторический парк принял беспрецедентное решение: все вторники до конца лета объявлены Счастливыми! А это значит, что вход в экспозиции – бесплатный, это касается и летней программы для детей и взрослых.Уже завтра, 2 июля, гостей ожидают экспресс-экскурсии:11:00 «Путешествие из варяг в греки»16:00 «Лайфхак: как избавиться от претензий на Ваш престол?»Творческие мастерские:15:00 «Создай герб своей семьи», «Древнерусские Раскраски», «Оригами».Мультпоказ:15:30 – анимационные картины из архива Всероссийского фестиваля «Соль земли».Квест:17:00 «Исторический экспресс» в экспозиции XX-XXI век.Приятная новость для тех, кто не попадает в экспозиции в рабочее время! 4 июля, в четверг, мультимедийный парк продлевает время посещения экспозиций! И приглашает гостей с 17:00 до 22:00 присоединиться к празднику «История в летнюю ночь». Вход свободный!17:00 - экскурсия «Жизнь женщины в дореволюционной России».18:00 - квест «Исторический экспресс» для детей и взрослых.19:00 - концерт «Живая музыка».20:00 - экскурсия по истории моды «В воздух чепчики бросали».21:00 - исторический квиз «Вспомнить все!» с призами от партнеров.А еще кинопоказы в купольном зале в экспозиции «Рюриковичи», «Романовы».12+