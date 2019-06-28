Дмитрий Азаров проводит первое расширенное заседание оргкомитета "Победа"

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Губернатор Самарской областипроводит первое расширенное заседание оргкомитета "Победа", посвящённое подготовке к празднованию 75-летия Великой Победы. В зале - руководители ведомств, муниципалитетов, члены ОНФ, общественных организаций, волонтеры, Почетные граждане и сами ветераны, сообщает Департамент информационной политики региона.Несмотря на то, что до важнейшей даты осталось чуть меньше года, работа по подготовке к празднику, организации памятных мероприятий уже началась. Губернатор подчеркнул: важно, чтобы в торжествах могли принять участие как можно больше людей.

При этом «важно, чтобы концептуальную основу торжества составили не мероприятия, разработанные в чиновничьих кабинетах, а инициативы людей, идущие от каждого города, посёлка, улицы», - подчеркнул Дмитрий Азаров и поручил провести сбор идей и мнений граждан через СМИ и интернет.

«Юбилейные торжества должны стать масштабными, красочными, массовыми, и при этом очень личными, трогающими душу каждого гражданина, неформальными, наполненными инициативой граждан, живыми проявлениями патриотизма, гордостью за наших героев и страну»,- подчеркнул глава региона.

«Поручаю главам муниципалитетов лично посетить каждого ветерана, проанализировать условия жизни, потребности и проблемы. И персонально по каждому принять решения -какую поддержку, внимание мы можем ему оказать»,- подчеркнул Дмитрий Азаров.

Не менее важная тема – забота о мемориальных комплексах (в Самарской области их 1101) и воинских захоронениях (873 в Самарской области).

«Их состояние – показатель нашей гражданской зрелости»,- отметил Дмитрий Азаров. Губернатор поручил до 15.07 провести ревизию состояния захоронений и представить предложения.

В ходе оргкомитета выступили руководители ветеранских и общественных организаций, Глава Самары. Все они доложили о планах по подготовке к 75-летию Победы и патриотической работе, которая ведётся в области на регулярной основе. Свои предложения высказали и многие участники заседания.