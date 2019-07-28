Дмитрий Азаров поздравил военных Самарской области с Днем Военно-Морского Флота России

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Уважаемые офицеры, матросы, ветераны ВМФ!Поздравляю вас с Днем Военно-Морского Флота России!Российский флот имеет богатую историю и славные боевые традиции, которые свято чтит нынешнее поколение военных моряков. Сегодня ВМФ имеет в своем боевом составе ракетные подводные крейсера стратегического назначения, многоцелевые атомные и дизельные подводные лодки, морскую ракетоносную, противолодочную и истребительную авиацию, сухопутные войска, части береговых войск.Боевая мощь нашего флота, создаваемая десятилетиями упорного труда, усилиями каждого из вас, является гарантом мира и стабильности не только на наших морских границах, но и на просторах мирового океана.Самарская область имеет прочные дружеские связи с российской флотилией. Особенно теплые отношения сложились у нас с экипажем атомной подводной лодки «Самара», который несёт службу на восточных рубежах нашей Родины.Дорогие друзья! Морское братство скрепило вас нерушимыми узами, в основе которых преданное служение Отечеству, морская романтика и настоящая флотская взаимовыручка.Сердечно желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мирного неба и всего самого доброго!Губернатор Самарской области Д.И.Азаров