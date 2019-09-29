Дмитрий Азаров поздравил сотрудников машиностроительной отрасли с Днем машиностроителя

191

Уважаемые работники и ветераны машиностроительного комплекса Самарской области! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!Машиностроение – одна из наиболее развитых, высокотехнологичных отраслей в экономике нашей губернии и всей России. Флагман отечественного автомобилестроения ПАО «АвтоВАЗ», гордость авиакосмической промышленности АО «РКЦ «Прогресс» и ПАО «Кузнецов», прославленный АО «Тяжмаш» и другие предприятия неизменно добиваются высоких результатов, успешно конкурируя с лидерами мирового машиностроения.Сегодня повышение производительности труда, широкое внедрение инновационных технологий и результатов научных исследований, подготовка конкурентоспособных кадров являются ключевыми факторами укрепления экономического потенциала региона и страны в целом, решения насущных задач социальной сферы.На достижение этих целей направлены инициированные нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным национальные проекты «Цифровая экономика», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт».Ключевая роль в решении поставленных главой государства задач принадлежит машиностроительному комплексу.Убежден, что огромный научный и технический потенциал отрасли, умноженный на грамотные управленческие решения и высокую квалификацию специалистов, позволят и впредь успешно достигать намеченных целей и развивать машиностроение на Самарской земле.Хочу выразить благодарность всем машиностроителям нашей губернии за профессионализм, трудолюбие и постоянное стремление к самосовершенствованию, чуткость к веяниям времени и ответственное отношение к делу.Самые искренние слова признательности хочу адресовать ветеранам отрасли. Заложенная вами основа и сегодня позволяет успешно наращивать и модернизировать производственную базу отрасли, передавать опыт и знания молодежи.От всей души желаю вам крепкого здоровья, энергии, оптимизма и благополучия, новых перспектив и производственных достижений!Губернатор Самарской области Д.И.Азаров