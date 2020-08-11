Дмитрий Азаров поручил помочь детям, которые лишились в аварии родителей

Сейчас малыши находятся в больнице.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил руководителям министерства здравоохранения и министерства социально-демографической и семейной политики проконтролировать вопрос оказания помощи детям, пострадавшим в аварии в Волжском районе.
Трагедия произошла 7 августа на трассе «Самара-Большая Черниговка». Трое маленьких детей лишились в ДТП обоих родителей. Сейчас они находятся в больнице, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора, пишет "Самарская газета
".
— Случилось несчастье, главное сейчас — оказать всю необходимую помощь детям. Держите ситуацию на особом контроле, — сказал Дмитрий Азаров.
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