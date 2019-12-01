Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю Международного дня инвалидов

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В эти дни в нашей области проходят мероприятия, посвященные Международному дню инвалидов. Наша страна отмечает эту дату с 2008 года, когда в рамках 63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Российская Федерация подписала международную Конвенцию о правах инвалидов. Не только сам факт ратификации этого документа, но и весь комплекс мер по повышению качества жизни людей с особенностями здоровья, говорят о серьезном внимании к этой сфере всех уровней власти — федеральной, региональной, местной.Поддержка людей с ограниченными возможностями, формирование развитой системы их реабилитации и полноценной интеграции в социум, организация рабочих мест являются приоритетными направлениями работы регионального Правительства. Многое будет сделано и уже удается делать благодаря реализации национальных проектов, инициированных Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. Благодаря этим масштабным преобразованиям мы продолжим создавать безбарьерную среду в городах и селах, благоустраивать общественные пространства, спортивные площадки, объекты культуры, делать их доступными для всех людей вне зависимости от особенностей их здоровья.В нашей особой теплоте и заботе нуждаются дети-инвалиды, которых в Самарской области более десяти тысяч. Искренне благодарю родные и приемные семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья, за тепло и ласку, которую вы дарите тем, кто в ней особенно нуждается. Также выражаю благодарность волонтерам, социальным работникам, общественным и некоммерческим организациям. Ваш вклад в социализацию людей с ограниченными возможностями поистине неоценим!Уверен, что в этой сфере нет неважных вопросов, и решать их необходимо сообща. Только так, всем миром можно создать по-настоящему равные возможности для всех наших земляков.Хочу от всей души пожелать вам, дорогие друзья, удачи во всех добрых начинаниях! Пусть надежной опорой в вашей жизни станут любовь, внимание родных и близких, помощь тех, кто повинуясь чувству долга и велению собственного сердца, всегда готов поддержать вас!Губернатор Самарской области Д.И. Азаров