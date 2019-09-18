Дмитрий Азаров: «В многонациональной Самарской области празднование Дня дружбы народов стало доброй традицией»
18 сентября 2019 09:53
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Как сообщалось ранее, в субботу, 14 сентября, в Струковском саду, в рамках празднования Дня дружбы народов, прошел этнофестиваль «Все мы – Россия», который показал всем гостям праздника яркую многонациональную палитру нашего региона, сообщает Дом дружбы народов региона.
День дружбы народов отмечается в Самарской области 12 сентября. Он был учрежден Законом Самарской области от 10 ноября 2014 года «О памятных датах Самарской области» по инициативе региональной общественной организации «Союз народов Самарской области», которая объединяет многие национально-культурные организации.
В 2019 году праздник посвящен Международному году языков коренных народов и Году театра. Организаторами праздника традиционно выступили Дом дружбы народов Самарской бласти и региональная общественная организация «Союз народов Самарской области» при поддержке Правительства Самарской области.
Для того, чтобы гости праздника могли познакомиться со всем многообразием народов, населяющих Самарскую область, прикоснуться к их традициям и обычаям, народному творчеству, в Струковском саду было развернуто более 30 интерактивных площадок, прошли выставки, мастер-классы и этноквест. Весь день на главной сцене выступали более 50 лучших национальных творческих коллективов региона.
Празднование Дня дружбы народов торжественно открыл Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. «Я очень рад, что в многонациональной Самарской области празднование Дня дружбы народов стало доброй традицией, - поздравил земляков с праздником глава региона. - Мы объединены нашей родной землей, культурными традициями многих народов, проживающих на территории Самарской области. Наша страна великая именно потому, что она многонациональная, потому что культуры развиваются вместе, обогащая друг друга. Очень рад, что на нашей земле народы живут в мире, добрососедстве и братстве на протяжении веков. Это то богатство, которое мы передадим будущим поколениям!»
Дмитрий Азаров наградил почетным знаком «За вклад в укрепление дружбы народов» Тамару Ведерникову, доцента кафедры теории и истории культуры Самарского государственного института культуры. Как этнограф, много лет изучающий народы, проживающие в Самарской области, Тамара Ивановна не только написала несколько книг, помогающих больше узнать об их традиционной культуре и быте, но воспитала множество учеников. Кроме того, благодарностями губернатора отметили руководителя ансамбля песни и танца «Чародеи» Кинель-Черкасского медицинского колледжа и Дома Детского Творчества Елену Саенко и завсектором развития спорта и молодежной политики комитета культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации муниципального района Камышлинский Марата Шавалиева.
Поздравляя гостей праздника, председатель региональной общественной организации «Союз народов Самарской области» Ростислав Хугаев отметил: «Самое главное – дружба. Без дружбы жить невозможно. Поэтому я желаю всем присутствующим дружбы в домах».
После торжественной церемонии открытия этнофестиваля Дмитрий Азаров и другие почетные гости оценили работу интерактивных площадок. Одна из них – «Пазл дружбы» – мозаичное панно, которое представляет собой герб Самарской области размером 6х6 метров из 81-й детали в обрамлении национальных орнаментов народов региона.
Не менее увлекательная площадка – тематическая стена граффити «Мы рисуем дружбу». Здесь художники-графитти предлагали всем желающим поучаствовать в создании в 35-ти метровой картины, символизирующей дружбу народов в Самарском крае.
На площадке национальных общественных объединений глава региона ознакомился с выставками, рассказывающими о народах, проживающих на территории Самарской области. Здесь можно было увидеть национальные костюмы, предметы быта, предметы декоративно-прикладного искусства и многое другое.
Также во время праздника в неформальной обстановке прошло первое расширенное заседание Совета по межнациональным отношениям при Губернаторе Самарской области. В нем приняли участие руководители национальных общественных объединений региона. Обсуждались вопросы реализации Стратегии государственной национальной политики.
Площадка Дома дружбы народов представила гостям праздника национальные головные уборы и кукол в народных костюмах. Здесь гости праздника с удовольствием фотографировались на память.
Для любителей прозы и поэзии подготовили литературную площадку: участники читали стихи на родных языках — польском, чувашском, украинском, татарском, казахском. Здесь же представили литературу на родных языках народов России, а также арт-объект «Дерево дружбы».
В Струковском саду также чествовали по старинным национальным традициям молодожёнов, а также поздравили пары, прожившие в браке более 50 лет. Здесь в рамках праздника прошел Пятый Фестиваль национальных свадеб, который организовало Управление ЗАГС Самарской области совместно с национальными общественными объединениями.
На площадке «Народный театр» выступал Камышлинский народный театр, которому в 2020 году исполняется 100 лет, и творческие коллективы национальных общественных объединений.
Проверить эрудицию можно было в игре «Эйнштейн-пати», ответив на вопросы по этноконфессиональной теме, а также принять участие в «этно-квесте», посетить мастер-классы по славянской письменности и изготовлению национальных кукол и «Город мастеров», поработать на площадке исторического парка «Россия - моя история», в шатре Почты России каждый смог оформить открытку и отправить родным и близким, поучаствовать в онлайн-конкурсе «Мой день Дружбы».
Но самое большое число зрителей собрала главная сцена, на которой выступили национальные творческие коллективы со всей Самарской области, в том числе победители международных и всероссийских фестивалей и конкурсов. Они представили культуру нашей многонациональной страны в самых разнообразных номерах. Зрители дружно поддержали Танцевальный флэшмоб, символизирующий дружбу народов, проживающих на территории Самарской области. А потом горячо аплодировали юным участникам «Танцевального баттла» - танцевального импровизированного соревнования в рамках концертной программы.
На память о празднике все желающие смогли сделать яркие фотосессии в многочисленных фотозонах с уникальными арт-объектами в национальном стиле – печками, коврами, огромными подушками в восточном стиле и многими другими, которые разместились по всей территории Струковского сада.
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Комментарии
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18 сентября 2019 12:45
В мероприятии приняли участие более 100 работников магистрали. Социум
79
18 сентября 2019 12:28
Соответствующий законопроект будет в ближайшее время рассмотрен. Социум
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