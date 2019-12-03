Для самарских волонтеров провели образовательный интенсив

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С 27 по 30 ноября в Самарской области состоялся выездной интенсив Мотивационно-образовательной школы для медиаволонтеров, тренеров и координаторов «Достигая цели».В интенсиве приняли участие 90 волонтеров и организаторов добровольческого движения Самарской области, а также более 20 представителей некоммерческих организаций региона. Участники школы обучались по трем направлениям: «Медиасопровождение деятельности», «Тренеры обучающих мероприятий», «Организация добровольческой деятельности», сообщает пресс-служба облправительства.Медиаволонтеры изучали ценности и механизмы работы в медиа, познакомились с картой медиакомпетенций и совместно с представителями некоммерческих организаций региона применили свои навыки на практике. Участники направления «Тренеры обучающих мероприятий» познакомились с формами образовательных концепций, подробно обсудили компетенции тренера, рассмотрели ключевые направления работы тренера и технологии создания авторских тренингов.Будущие организаторы добровольческой деятельности со специалистами Ресурсного центра и партнерских организаций подробно рассмотрели все этапы организации волонтерского сопровождения мероприятий и проектов, научились планировать волонтёрские программы и свою деятельность, проработали навыки коммуникации.В дальнейшем участникам интенсива будет предоставлена возможность применить полученные навыки на практике.Проект «Мотивационно-образовательная школа для медиаволонтеров, тренеров и координаторов», автором которого является самарский волонтер Артем Рыков, вошел в число финалистов Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2019» в номинации «Организатор добровольчества». 5 декабря назовут имена победителей конкурса на Международном форуме добровольцев в городе Сочи.Организаторы интенсива – Ресурсный центр поддержки и развития добровольчества Самарской области при поддержке департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области, СРОО «Ресурсный клуб» при поддержке Фонда президентских грантов.