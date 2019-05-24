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Новости /  Общество /  Социум  

Детский праздник «Мир на ладони» пройдет в Самаре

24 мая 2019 09:31
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Детский праздник «Мир на ладони» пройдет в Самаре
Он состоится в Историческом парке «Россия – Моя история»

Перед началом лета - 30 мая в 14:00 - самарцев приглашают на большой семейный праздник тепла и доброты в Исторический парк.
Настроение детям подарят дети! И не только.
Наших гостей ожидает:

- знакомство с роботом-экскурсоводом Роби МИПСом
- концерт детского хореографического ансамбля «Триумф»
- увлекательная квест-экскурсия и кинопоказы в купольном зале с любимыми детворой мягкими креслами
- выступление артистов инклюзивного театра-студии «МиРок»

В конференц-зале - встреча с заслуженным артистом России, Народным артистом Самарской области Олегом Беловым, который прочитает любимые - из своего детства - стихи!

А семейный театр Беловых представит зарисовку по сказке Сергея Михалкова «Как мужик корову продавал»!

Вместе шагнем навстречу лету!
ВХОД СВОБОДНЫЙ
Доступны для всех!
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Комментарии



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