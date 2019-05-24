Детский праздник «Мир на ладони» пройдет в Самаре

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Перед началом лета - 30 мая в 14:00 - самарцев приглашают на большой семейный праздник тепла и доброты в Исторический парк.Настроение детям подарят дети! И не только.Наших гостей ожидает:- знакомство с роботом-экскурсоводом Роби МИПСом- концерт детского хореографического ансамбля «Триумф»- увлекательная квест-экскурсия и кинопоказы в купольном зале с любимыми детворой мягкими креслами- выступление артистов инклюзивного театра-студии «МиРок»В конференц-зале - встреча с заслуженным артистом России, Народным артистом Самарской области Олегом Беловым, который прочитает любимые - из своего детства - стихи!А семейный театр Беловых представит зарисовку по сказке Сергея Михалкова «Как мужик корову продавал»!Вместе шагнем навстречу лету!ВХОД СВОБОДНЫЙДоступны для всех!3+