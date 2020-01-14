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Новости /  Общество /  Социум  

День Самарской губернии могут сделать официальным праздником

14 января 2020 13:26
98
День Самарской губернии могут сделать официальным праздником
Дмитрий Азаров поручил областным ведомствам проработать вопрос закрепления праздника.

Следующий год может прибавить региону еще один праздник. Губернатор Дмитрий Азаров поручил областным ведомствам проработать вопрос закрепления праздника "День Самарской губернии" соответствующим нормативно-правовым актом.

Об этом в социальных сетях сообщил региональный Департамент информационной политики.

Напомним, День Рождения Губернии отмечается 13 января. Это совпадает со старым Новым годом, что позволит организовать в области официальные массовые гуляния. Решение о присвоении губернскому празднику официального статуса должно быть принято в ближайшее время, пишет ГТРК "Самара".
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Комментарии


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