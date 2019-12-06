Четверть путешественников мечтают попасть в кабину пилота
6 декабря 2019 13:34
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«Какой подарок от авиакомпании обрадует вас больше, чем скидка на следующий перелет?» – такой вопрос сервис Туту.ру задал путешественникам. Оказалось, что не одна выгода и экономия на уме у пассажиров.
В опросе, который проходил в начале декабря, приняли участие более 2 тысяч респондентов. Самым популярным ответом оказался «Полёт в салоне бизнес-класса». О таком подарке мечтают 43% опрошенных. Четверть обрадуется возможности побывать в кабине пилота. Модель самолета – более желанный подарок, чем хороший плед. А бокал вина «победил» брендированные сувениры, такие как: ручка, блокнот.
16% признались, что им ничего другого не надо, ведь «душу греет только скидка». Если их исключить из опроса, то голоса распределились следующим образом:
Какой подарок от авиакомпании обрадует вас больше, чем скидка на следующий перелет?
43% — полет в салоне бизнес-класса;
27% — экскурсия в кабину пилота;
6% — Аксессуары для путешествий (например, подушка-воротник, чехол для чемодана, набор для сна и т.д.)
6% — модель самолета;
5% — хороший плед;
5% — бокал вина или другого алкоголя;
3% — фирменная мягкая игрушка;
3% — подарок для ребенка;
2% — брендированные сувениры (блокнот, ручка, брелок).
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