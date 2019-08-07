Четверть детей в России живут за чертой бедности
7 августа 2019 13:24
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В исследовании Росстата указывается, что 26 % детей в возрасте до 18 лет живут в семьях с уровнем доходов ниже прожиточного минимума, это данные за 2017 год. Доля детей, живущих в бедности, по итогам 2018 года станет известна только летом 2020 года, пишет "ФедералПресс".
Отмечается, что уровень детской бедности в два раза превышает показатель бедности в целом по России. Особенно остро эта проблема стоит в сельской местности. При этом если сравнивать данные с 2015 годом, то можно сказать, что уровень бедности в 2017 году резко вырос и составил 27,4 % (в 2014 году таких детей было 20,7 %).
Директор Института социального анализа ипрогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева рассказала, что самый высокий уровень бедности среди детей наблюдается в многодетных семьях.
«Многодетность – это фактор бедности», – пояснила Малева.
Также эксперт добавила, что детская бедность формирует «ловушку нищеты». Зачастую нехватка денег приводит к тому, что дети не могут получить достойное образование, полноценное медицинское обслуживание и соцуслуги. В будущем такие дети будут обречены на низкооплачиваемую работу, пишет РБК.
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, в России чиновники составили портрет бедности. Выяснилось, что это работающий гражданин, с образованием ПТУ и детьми.
Фото pixabay.com
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