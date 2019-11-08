Чаще всего жители Самарской области ищут вакансии для бухгалтера
8 ноября 2019 11:54
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Аналитики сервиса по поиску работы и персонала HeadHunter, проанализировали запросы соискателей Самарской области на hh.ru, чтобы составить топ-10 самых популярных запросов жителей региона.
Оказалось, что чаще всего жители Самарской области ищут вакансии для бухгалтера, только за один месяц на сайте таких запросов было более 29 000, на второй строчке по популярности водители (более 15 000 запросов), на третьей – администраторы (почти 10 000 запросов). Кроме этого, жители Самарской области активно ищут предложения для главного бухгалтера, юриста, кладовщика, инженера, торгового представителя.
«Среди популярных запросов также оказались экономист, менеджер, мерчендайзер, директор, продавец-консультант, менеджер по продажам – каждую из этих профессий в поисковой строке пользователи искали более 3466 раз. 2065 раз жители Самарской области искали на hh.ru предложения для поваров, 2394 – для грузчиков, 2396 – для охранников, – комментирует Александра Севостьянова, руководитель пресс-службы HeadHunter Поволжье, – Кроме вакансий, ряд соискателей с помощью поисковой строки ищут предложения от конкретных работодателей, например, «газпром» (1717), «сбербанк» (1677 запросов) или «роснефть» (1331 запроса)».
Еще кандидатов интересуют вакансии с определенным режимом работы или типом оплаты. Например, «временная» (944), «вечерняя» (1011), «удаленная работа» (1890), «подработка на выходные» (693), «с ежедневной оплатой» (1209).
Анализ запросов на hh.ru показал, что кандидаты ищут не только работу. Например, к необычным запросам российских соискателей можно отнести «счастье» и «надежду» (по 875 запросов), «веру» искали 569 пользователей, а «любовь» - 389. Интересно, что 445 пользователей искали «ничего не делать», «спать» - 226, «играть» - 111.
За основу исследования взяты запросы пользователей за август 2019 (Самарская область) и за первое полугодие 2019 года (Россия).
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