Более 500 спецназовцев ЦВО под Самарой провели учение с применением авиации

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Более 500 военнослужащих соединения специального назначения Центрального военного округа провели в Самарской области тактико-специальное учение с применением армейской авиации.По замыслу учения на подконтрольную боевиками территорию спецназовцев доставили вертолеты Ми-8АМТШ-В, после чего военнослужащие десантировались беспарашютным способом в тыл НВФ.Военнослужащие устроили засаду и уничтожили бронетехнику, стоящую в охранении из РПГ-26 «Аглень» и разрозненные группы условного противника из штатного вооружения, захватив важные документы.Также разведчики отработали задачи по эвакуации условно раненых на вертолетах.Всего в учении было задействовано около 20 единиц военной и специальной техники, сообщает пресс-служба ЦВО.