Более 500 безработных самарцев готовы к открытию своего дела

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Более 500 человек в 2018 году приняли участие в обучающих семинарах по открытию собственного дела. Семинары проводятся специалистами Центра занятости населения г.о. Самара и ГКУ СО «ИКАСО» в рамках обучающего курса «Начни свое дело».За 4 часа погружения в вопросы создания своего дела слушатели получают всю необходимую информацию для подготовки бизнес-плана, а также возможность защитить его и получить стартовою финансовую поддержку в виде гранта в размере 58 800 руб.Начальник отдела специальных программ занятости Центра занятости населения г.о. Самара Наталья Чегодаева: «Обучающий курс «Начни свое дело», который мы реализуем совместно с ИКАСО, рассчитан на физических лиц, имеющих статус безработных и претендующих на получение гранта. Но посетить обучающее мероприятие может любой гражданин, главное условие – это наличие паспорта».Директор ГКУ СО «ИКАСО» Наталья Дейч: «По результатам обучающего мероприятия слушатели получают навыки формирования бизнес-плана, оценки своей бизнес-идеи исходя из критериев востребованности, окупаемости. В результате человек может самостоятельно разработать бизнес-план для любой бизнес-идеи, не только той, с которой он первоначально обратился. Разработанный бизнес-план можно представить в Центр занятости населения г.о. Самара для получения гранта».Вопросов на семинаре много: от выбора ОКВЭД и расчета затрат до найма сотрудников и прогнозирования рентабельности. Специалисты подробно разъясняют каждый вопрос, чтобы слушатели смогли составить рабочий бизнес-план и успешно его защитить. Кстати, на этом поддержка не заканчивается: уже в процессе формирования плана слушатель может позвонить и уточнить детали.Александр, участник обучающего семинара: «Я узнал о семинаре от специалистов Центра занятости населения, где состою на учете как безработное лицо. У меня есть идея бизнеса, который я хочу запустить и развивать – оказание услуг по ремонту и монтажу электропроводки. Семинар – это руководство к действию, как создать бизнес-план и получить стартовую финансовую поддержку».Бизнес-план, представленный в Центр занятости населения г.о. Самара, рассматривается в течение 14 дней. Параллельно кандидат на получение гранта заполняет заявление на выделение финансовой помощи, проходит тестирование на выявление способностей к ведению предпринимательской деятельности.После рассмотрения бизнес-плана специалисты дают рекомендации, указывают на необходимые доработки. Далее – бизнес-план рассматривает комиссия и принимает решение о предоставлении гранта 58 800 руб.