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Анонсировано введение миллионных штрафов для интернет-компаний

7 июня 2019 12:12
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Анонсировано введение миллионных штрафов для интернет-компаний
Об этом заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Законопроект, предусматривающий введение миллионных штрафов для интернет-компаний за нарушение законов, почти готов.

Об этом заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Надеюсь, что он все процедуры пройдет быстро и появится», — сказал Жаров «РИА Новости». Он подчеркнул, что ждет нового закона с нетерпением.

Глава Роскомнадзора не назвал точной суммы штрафов, но заявил, что «там миллионы рублей, и нарастающие миллионы в случае повторного нарушения».

В первый день форума, 6 июня, в интервью «Известиям» Жаров также говорил об этом проекте. По его словам, новый закон очень важен, так как, с одной стороны, защитит пользователей от блокировки социальных сетей, а с другой — переведет диалог между компаниями и Роскомнадзором в другое русло.

Помимо этого Жаров прокомментировал спор между Федеральной службой безопасности и интернет-компанией «Яндекс» по поводу передачи ключей шифрования. Он отметил, что стороны, вероятно, нашли устраивающее их решение, так как спецслужба не обращалась в Роскомнадзор по этому поводу.

1 июля 2018 года в России вступил в силу свод антитеррористических законов, известный как «пакет Яровой». Правила, в частности, предусматривают хранение компаниями, входящими в реестр ОРИ, трафика в течение шести месяцев. По запросу спецслужб эти данные должны быть предоставлены, пишут "Известия".


Фото pixabay.com
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