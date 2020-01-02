1 января в Самарской Олимпийской Деревне прошел новогодний забег Дедов Морозов

132

В первый день нового 2020 года Самарская Олимпийская Деревня превратилась в настоящую резиденцию Деда Мороза, да не одного. В 14:00 от Главной сцены парка 102 Деда Мороза начали забег в честь Нового года. Для некоторых это был уже третий забег за день! Деды Морозы бежали целыми семьями: самому маленькому волшебнику исполнился один год, самому взрослому - 64.Самарская Олимпийская Деревня находится рядом со стадионом “Самара Арена”. Праздничная программа продлится вплоть до 8 января. Для того, чтобы было легко добраться, запущены 3 бесплатных шаттла. С маршрутами автобусов, трамваев, маршруток и шаттлов можно ознакомиться в соцсетях и на сайте проекта. Для тех, кто едет на автомобиле работают две больших бесплатных парковки. А чтобы было теплее, на территории парка расположились уютные боксы, где можно согреться, сообщает пресс-служба облправительства.Вход свободный | Площадки бесплатные | 0+