41 участник от Самарской области приглашен в полуфинал конкурса управленцев Лидеры России 2020
26 декабря 2019 10:28
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Подведены итоги дистанционного этапа отбора конкурса «Лидеры России» 2019-2020 гг. В очные региональные полуфиналы в целом приглашены 2 988 конкурсантов, от Приволжского федерального округа – 335 человек. В январе и феврале во всех федеральных округах пройдут полуфиналы, в ходе которых участники будут состязаться за право выхода в суперфинал. Об этом сообщил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.
В этом году на конкурс «Лидеры России 2020» поступило 233 830 заявок. К участию в дистанционном тестировании были допущены 91 355 участников – все, кто заполнил анкету, загрузил видеоинтервью и принял правила дистанционного этапа. Ко второму блоку дистанционного тестирования было допущено 20 232 человека. По итогам всех заочных испытаний в региональные полуфиналы приглашены 2 988 участников.
От Приволжского федерального округа на конкурс поступило 41 965 заявок. К очному этапу приглашены 335 участников: Нижегородская область – 48 человек, Самарская область – 41, Республика Башкортостан – 50, Республика Татарстан – 49, Пермский край – 31, Саратовская область – 24, Удмуртская Республика – 15, Оренбургская область – 13, Кировская область – 12, Чувашская Республика – 16, Ульяновская область – 7, Пензенская область – 11, Республика Мордовия – 11, Республика Марий Эл – 7 человек.
Региональные полуфиналы пройдут во всех 8 федеральных округах в январе-феврале 2020 года: во Владивостоке (ДФО), Новосибирске (СФО), Екатеринбурге (УФО), Пятигорске (СКФО), Ростове-на-Дону (ЮФО), Санкт-Петербурге (СЗФО), Москве (ЦФО) и впервые в Казани (ПФО). В каждый из региональных полуфиналов допущено около 330 участников. Исключением является Центральный федеральный округ – здесь приглашены 664 человека в связи с традиционно большим количеством заявок из Москвы и Московской области. В суперфинал выйдут только 300 конкурсантов. Все они получат образовательный грант в размере 1 млн рублей. Победителями конкурса станут 100 участников, наставниками которых выступят ведущие управленцы страны.
Среди участников, приглашенных в полуфиналы третьего сезона конкурса, 81% мужчин и 19% женщин. Для сравнения, во втором сезоне конкурса в полуфиналы вышли 14,3% женщин, в первом сезоне – 14,8%.
«По количеству участников, приглашенных в полуфиналы, лидирует группа в возрасте от 31 до 35 лет, затем следует возрастная категория от 36 до 40 лет и от 27 до 30 лет. Что касается иностранных участников, по итогам выполнения всех заданий дистанционного этапа конкурса приглашения в полуфиналы получили 18 представителей 8 зарубежных стран. По 6 участников из Республики Беларусь и Украины, по одному конкурсанту из Израиля, Казахстана, Эстонии, Польши, Латвии и Киргизии», – добавил Алексей Комиссаров.
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Комментарии
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