8,5 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана смогли вернуться на родину

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14 сентября поездом Кинель-Ташкент отправлены на родину 944 гражданина Республики Узбекистан. Это очередной вывозной рейс, который организуют на межгосударственном уровне власти России и Узбекистана при содействии Губернатора и Правительства Самарской области.

Напомним, что трудовые мигранты со всей России начали приезжать в Самарскую область с начала мая текущего года. В социальных сетях распространялись недостоверные сообщения о том, что проезд открыт и из нашего региона можно уехать в Ташкент. Однако государственные границы из-за пандемии коронавируса были и остаются закрытыми.

По поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова для мигрантов был организован палаточный лагерь сначала в Большечерниговском районе, а теперь и в Кинельском районе. Работают административные и медицинские палатки, организован подвоз воды и выездная торговля продуктами и предметами первой необходимости. Обеспечена безопасность как иностранных граждан, так и местных жителей.

Всем гражданам Узбекистана, вынужденно оказавшимся на территории Самарской области, в течение всего времени пребывания предлагали работу в разных селах и городах региона. В сводном перечне сформировали порядка 2,5 тысяч вакансий с зарплатами от 20 до 50 тысяч рублей. Тем не менее, абсолютное большинство иностранных граждан от всех вариантов трудоустройства отказались, поясняя это тем, что их цель – пересечь государственную границу Республики Казахстан, чтобы попасть далее в Узбекистан.

К решению проблемы по настоянию Правительства Самарской области на протяжении всего времени подключались представители Посольства Узбекистана в РФ и Генконсульства этой Республики в Казани. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Российской Федерации Ботиржон Асадов выразил искреннюю благодарность Губернатору Самарской области Дмитрию Азарову за помощь в урегулирование ситуации и значительный вклад в возвращение граждан Узбекистана на родину. «Благодаря созданным вами условиям для граждан Узбекистана вывоз узбекистанцев железнодорожным транспортом был организован в короткие сроки. Мы высоко ценим оказанную вами помощь в урегулировании ситуации», - подчеркнул Посол.

Всего с территории Самарской области в Ташкент удалось вывезти 8,5 тысяч граждан Узбекистана. В пункте временного пребывания в Кинельском районе продолжают оставаться трудовые мигранты. Очередной поезд с ж/д станции Кинель планируется 19 сентября. Ситуация находится на контроле областного Правительства.