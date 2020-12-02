74% россиян готовы платить другим за выполнение повседневных обязанностей

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Также мечтали бы делегировать поздравления родственников с праздниками, ведение соцсетей и поход на работу.

Аналитики онлайн-сервиса услуг YouDo.com провели исследование среди россиян и узнали, какие из своих повседневных дел они хотели бы делегировать другим, какими услугами пользуются регулярно, с какой вероятностью поручили бы другому человеку управление их бюджетом, а также, какой ежемесячный заработок бы их устроил, чтобы они смогли «покупать» свободное время, делегируя часть своих обязанностей.

74% опрошенных россиян уверены, что платить другим за выполнение повседневных обязанностей (например, уборку, мелкий бытовой ремонт, доставку готовой еды) для того, чтобы освободить личное время — это разумно. С этим не согласны лишь 12%.

Так, 20% респондентов часто заказывают различные услуги, делегируя свои дела. При этом половина (51%) поручают дела профессионалам время от времени. 78% опрошенных россиян регулярно пользуются доставкой готовой еды, 73% заказывают курьеров для покупок из интернет-магазинов, а 41% — доставку продуктов из супермаркетов. 36% пользуются услугами мастеров на час, поручая мелкий бытовой ремонт, 28% делегируют уборку, заказывая клининг, 16% пользуются услугами химчисток, а 13% — услугами репетиторов. А 29% привыкли всегда все делать самостоятельно. Отвечая на вопрос, «Почему не делегируют часть своих дел», 28% респондентов поделились, что у них нет на это свободных средств. 26% убеждены, что никто не сделает их дела лучше, чем они сами, 22% хватает времени все делать самостоятельно, 18% не привыкли доверять свои дела другим, а 6% даже не задумывались, что так можно.

Участники опроса также отметили, что бы они хотели в первую очередь поручить другим выполнять за них. Лидером стало желание освободиться от уборки (61% опрошенных). Также мечтали бы отдать на аутсорс мелкий бытовой ремонт (58%) и поход в магазины за продуктами (40%). А выполнение домашних заданий с детьми (54%), выгул питомцев (52%) и готовку еды (46%) россияне бы предпочли закрепить за собой. Кроме того, из небытовых дел респонденты хотели бы делегировать интернет-шопинг (23%), а также чтение ежедневных новостей (23%) и ведение социальных сетей (22%) за них. А ни за что бы не отдали другим просмотр и пересказ фильмов, сериалов (80%) и чтение книг (79%).

Любопытно, что финансовую сторону своей жизни, а именно — планирование и ведение бюджета, россияне пока не готовы доверить другим. 56% опрошенных не хотели бы передать другому человеку управление своим бюджетом, освободив себя от этого. При этом 15% согласились бы делегировать эту часть забот.

Отвечая на вопрос «Какой ежемесячный заработок бы вас устроил, чтобы вы смогли спокойно "покупать" свободное время, делегируя повседневные заботы другим?» четверть респондентов отметила, что их бы устроил доход в более 300 тысяч рублей. 18% согласились бы на доход в 150-200 тысяч, 17% — 100-150 тысяч, 12% — 200-250 тысяч, а 11% опрошенных смогли бы спокойно делегировать часть своих дел, зарабатывая 80-100 тысяч в месяц.

Также россияне рассказали, какие обязанности они бы мечтали поручить другим выполнять за них. Среди таких фантазий: ходить за меня на работу, ругаться с шумными соседями, возить тещу на дачу, ухаживать за растениями и садом, расчесывать питомцев, ходить на родительские собрания, посещать госучреждения, составлять маршруты и планировать путешествия, поздравлять родственников и знакомых с праздниками. А вот встречи с друзьями, прогулки с собакой, занятия с ребенком, готовку еды и шопинг респонденты бы предпочли выполнять сами.

В опросе приняли участие 1890 респондентов из всех регионов страны.

Фото: pixabay.com