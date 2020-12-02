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74% россиян готовы платить другим за выполнение повседневных обязанностей

2 декабря 2020 10:25
82
74% россиян готовы платить другим за выполнение повседневных обязанностей

Также мечтали бы делегировать поздравления родственников с праздниками, ведение соцсетей и поход на работу.

Аналитики онлайн-сервиса услуг YouDo.com провели исследование среди россиян и узнали, какие из своих повседневных дел они хотели бы делегировать другим, какими услугами пользуются регулярно, с какой вероятностью поручили бы другому человеку управление их бюджетом, а также, какой ежемесячный заработок бы их устроил, чтобы они смогли «покупать» свободное время, делегируя часть своих обязанностей.

74% опрошенных россиян уверены, что платить другим за выполнение повседневных обязанностей (например, уборку, мелкий бытовой ремонт, доставку готовой еды) для того, чтобы освободить личное время — это разумно. С этим не согласны лишь 12%.

Так, 20% респондентов часто заказывают различные услуги, делегируя свои дела. При этом половина (51%) поручают дела профессионалам время от времени. 78% опрошенных россиян регулярно пользуются доставкой готовой еды, 73% заказывают курьеров для покупок из интернет-магазинов, а 41% — доставку продуктов из супермаркетов. 36% пользуются услугами мастеров на час, поручая мелкий бытовой ремонт, 28% делегируют уборку, заказывая клининг, 16% пользуются услугами химчисток, а 13% — услугами репетиторов. А 29% привыкли всегда все делать самостоятельно. Отвечая на вопрос, «Почему не делегируют часть своих дел», 28% респондентов поделились, что у них нет на это свободных средств. 26% убеждены, что никто не сделает их дела лучше, чем они сами, 22% хватает времени все делать самостоятельно, 18% не привыкли доверять свои дела другим, а 6% даже не задумывались, что так можно.

Участники опроса также отметили, что бы они хотели в первую очередь поручить другим выполнять за них. Лидером стало желание освободиться от уборки (61% опрошенных). Также мечтали бы отдать на аутсорс мелкий бытовой ремонт (58%) и поход в магазины за продуктами (40%). А выполнение домашних заданий с детьми (54%), выгул питомцев (52%) и готовку еды (46%) россияне бы предпочли закрепить за собой. Кроме того, из небытовых дел респонденты хотели бы делегировать интернет-шопинг (23%), а также чтение ежедневных новостей (23%) и ведение социальных сетей (22%) за них. А ни за что бы не отдали другим просмотр и пересказ фильмов, сериалов (80%) и чтение книг (79%).

Любопытно, что финансовую сторону своей жизни, а именно — планирование и ведение бюджета, россияне пока не готовы доверить другим. 56% опрошенных не хотели бы передать другому человеку управление своим бюджетом, освободив себя от этого. При этом 15% согласились бы делегировать эту часть забот. 

Отвечая на вопрос «Какой ежемесячный заработок бы вас устроил, чтобы вы смогли спокойно "покупать" свободное время, делегируя повседневные заботы другим?» четверть респондентов отметила, что их бы устроил доход в более 300 тысяч рублей. 18% согласились бы на доход в 150-200 тысяч, 17% — 100-150 тысяч, 12% — 200-250 тысяч, а 11% опрошенных смогли бы спокойно делегировать часть своих дел, зарабатывая 80-100 тысяч в месяц.

Также россияне рассказали, какие обязанности они бы мечтали поручить другим выполнять за них. Среди таких фантазий: ходить за меня на работу, ругаться с шумными соседями, возить тещу на дачу, ухаживать за растениями и садом, расчесывать питомцев, ходить на родительские собрания, посещать госучреждения, составлять маршруты и планировать путешествия, поздравлять родственников и знакомых с праздниками. А вот встречи с друзьями, прогулки с собакой, занятия с ребенком, готовку еды и шопинг респонденты бы предпочли выполнять сами.

В опросе приняли участие 1890 респондентов из всех регионов страны. 

Фото: pixabay.com

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Виктор Кудряшов принял участие в открытии сессии ПФО в рамках всероссийского онлайн-конвента «Бизнес без границ».
1 декабря 2020  20:21 
Самарская область – в числе лидеров ПФО по реализации проектов платформы Национальной технологической инициативы
Виктор Кудряшов принял участие в открытии сессии ПФО в рамках всероссийского онлайн-конвента «Бизнес без границ». Политика региона
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Главная задача группы – обеспечение контроля за начислением выплат тем, кто находится на переднем крае борьбы с новой инфекцией.
1 декабря 2020  20:07 
«Сбоев не допустим»: Дмитрий Азаров с рабочей группой по здравоохранению обсудили порядок выплат медработникам
Главная задача группы – обеспечение контроля за начислением выплат тем, кто находится на переднем крае борьбы с новой инфекцией. Политика региона
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Первый месяц зимы: за сутки в Самарской области 11 человек умерли от коронавируса
1 декабря 2020  12:23 
Первый месяц зимы: за сутки в Самарской области 11 человек умерли от коронавируса
За сутки на 1 декабря выявлены 255 заболевших коронавирусом. Здравоохранение
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На оперативном совещании обсудили оперативную обстановку и ход реализации национальных проектов в Самарской области.
30 ноября 2020  19:55 
Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание
На оперативном совещании обсудили оперативную обстановку и ход реализации национальных проектов в Самарской области. Политика региона
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Акценты
Виктор Кудряшов принял участие в открытии сессии ПФО в рамках всероссийского онлайн-конвента «Бизнес без границ».
1 декабря 2020  20:21 
Самарская область – в числе лидеров ПФО по реализации проектов платформы Национальной технологической инициативы
Виктор Кудряшов принял участие в открытии сессии ПФО в рамках всероссийского онлайн-конвента «Бизнес без границ». Политика региона
463
Главная задача группы – обеспечение контроля за начислением выплат тем, кто находится на переднем крае борьбы с новой инфекцией.
1 декабря 2020  20:07 
«Сбоев не допустим»: Дмитрий Азаров с рабочей группой по здравоохранению обсудили порядок выплат медработникам
Главная задача группы – обеспечение контроля за начислением выплат тем, кто находится на переднем крае борьбы с новой инфекцией. Политика региона
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Корпуса будут строиться на территории областной больницы имени Середавина и 5 горбольницы Тольятти. 
1 декабря 2020  18:57 
Уже в текущем году начнётся строительство двух новых корпусов крупнейших ковид-госпиталей региона
Корпуса будут строиться на территории областной больницы имени Середавина и 5 горбольницы Тольятти.  Строительство
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Прямая речь/Интервью
Пресс-конференция главного тренера
29 ноября 2020  21:30 
Игорь Осинькин: На протяжении большей части встречи мы играли лучше
Пресс-конференция главного тренера "Крыльев Советов" Игоря Осинькина после поражения от "Оренбурга" – 1:2. Спорт в регионе
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Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ.
26 ноября 2020  15:54 
Леонид Симановский: Самарской области выделены дополнительные средства для выплат медикам, участвующим в борьбе с коронавирусом 
Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
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Леонид Симановский: При принятии Госдумой проекта федерального бюджета во втором чтении одобрены трансферты Самарской области в сумме более 54 млрд рублей 
25 ноября 2020  11:46 
Леонид Симановский: При принятии Госдумой проекта федерального бюджета во втором чтении одобрены трансферты Самарской области в сумме более 54 млрд рублей 
24 ноября Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Экономика региона
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Новости Тольятти
1 декабря 2020  15:35
Установка оборудования на 27 перекрестках велась в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД).
Резидент технопарка «Жигулевская долина» установил систему безопасности дорожного движения в Хабаровске
Установка оборудования на 27 перекрестках велась в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). Новости Тольятти
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1 декабря 2020  12:47
В Тольятти проходит международный фестиваль Театральный круг»
В Тольятти проходит международный фестиваль «Театральный круг», инициированный драматическим театром «Колесо».
Он инициирован драматическим театром «Колесо». Новости Тольятти
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30 ноября 2020  14:46
30 ноября в «Жигулевской долине» состоялась дистанционная презентация и обсуждение проекта «Благотворительная экосистема».
Благотворительная экосистема «Жигулевской долины» объединит горожан и резидентов высокотехнологичных территорий Тольятти
30 ноября в «Жигулевской долине» состоялась дистанционная презентация и обсуждение проекта «Благотворительная экосистема». Новости Тольятти
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