81% российских компаний откажутся от новогоднего корпоратива

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Сервис Работа.ру провел исследование и выяснил, будут ли российские работодатели проводить корпоративы в конце этого года. В опросе приняли участие более 1500 респондентов из всех регионов страны.

Новогодние корпоративы в этом году планируют только 19% российских компаний. При этом 15% участников исследования отметили, что корпоративы у них пройдут онлайн. Только 4% работодателей надеются на офлайн-праздник для сотрудников.

«Этот год был непростым, люди много работали в непривычных условиях, поэтому руководителям важно встретиться с сотрудниками даже в онлайн-формате, отметить достижения всего коллектива и подбодрить. Работодателям в рамках корпоративного мероприятия стоит отметить будущие цели и перспективы, а также обратить внимание, что для компании и команды важна работа каждого сотрудника. Мы в Работа.ру в этом году решили провести праздник дистанционно ради безопасности наших сотрудников», — говорит Юлия Санина, директор по персоналу и организационному развитию сервиса Работа.ру.