84% работников Самарской области готовы работать сверхурочно при максимальной заботе работодателей

По данным Службы исследований hh.ru, сайта для поиска работы и сотрудников, лишь 8% работников Самарской области отметили, что не были бы готовы работать сверхурочно, даже если их работодатель будет проявлять максимальную заботу о сотрудниках.
Большинство же (84%) отметили, что были бы готовы к этому – в 2019 году таких было 89%. Чаще всего так отвечают специалисты сферы безопасности, добычи сырья и автомобильного бизнеса, реже всего – представители профобласти бухгалтерия, финансы, а также научно-образовательной сферы.
«79% работников Самарской области, при максимальной заботе работодателей, также готовы были бы периодически выполнять работу, которая напрямую не относится к их должностным обязанностям. В прошлом году таких было 75%», - комментирует Александра Севостьянова, руководитель пресс-службы hh.ru Поволжье.
Как работники Самарской области оценивают заботу о сотрудниках на своем текущем/последнем месте работы? Максимальный балл (5) поставили лишь 11% работников области. Чаще всего высший балл встречается в ответах представителей добывающей сферы и в госсекторе. 25% оценили заботу о сотрудников на четверку, а 29% - на тройку. Каждый третий (31%) поставил два и менее балла.
Фото pixabay.com
За 11 месяцев 2020 года Поволжский банк Сбербанка заключил 67,5 тысяч ипотечных договоров на сумму 106 млрд рублей. При этом по каждому третьему жилищному кредиту была подана заявка онлайн на DomClick.ru.
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