84% работников Самарской области готовы работать сверхурочно при максимальной заботе работодателей

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По данным Службы исследований hh.ru, сайта для поиска работы и сотрудников, лишь 8% работников Самарской области отметили, что не были бы готовы работать сверхурочно, даже если их работодатель будет проявлять максимальную заботу о сотрудниках.

Большинство же (84%) отметили, что были бы готовы к этому – в 2019 году таких было 89%. Чаще всего так отвечают специалисты сферы безопасности, добычи сырья и автомобильного бизнеса, реже всего – представители профобласти бухгалтерия, финансы, а также научно-образовательной сферы.

«79% работников Самарской области, при максимальной заботе работодателей, также готовы были бы периодически выполнять работу, которая напрямую не относится к их должностным обязанностям. В прошлом году таких было 75%», - комментирует Александра Севостьянова, руководитель пресс-службы hh.ru Поволжье.

Как работники Самарской области оценивают заботу о сотрудниках на своем текущем/последнем месте работы? Максимальный балл (5) поставили лишь 11% работников области. Чаще всего высший балл встречается в ответах представителей добывающей сферы и в госсекторе. 25% оценили заботу о сотрудников на четверку, а 29% - на тройку. Каждый третий (31%) поставил два и менее балла.

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