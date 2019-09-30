1 октября в Самаре состоится открытие инклюзивного детского игрового парка
30 сентября 2019 12:51
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Около стадиона «Самара Арена» завершено строительство инклюзивного детского игрового парка. Во вторник, 1 октября, в 14:00 пройдет торжественная церемония его открытия.
Строительство инклюзивного парка велось в рамках государственно-частного партнерства и реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» (национальный проект «Демография»). Проект реализован совместно Правительством Самарской области, Фондом помощи детям «Обнаженные сердца» и системой Coca-Cola в России.
Инклюзивный парк расположится около стадиона «Самара Арена» на аллее «Последняя миля» (район 6-го проезда, карта). Многофункциональная спортивная площадка включает различные спортивные и игровые зоны. Ее главная задача – дать возможность играть и заниматься спортом вместе всем детям, независимо от физического состояния и ограничений по здоровью. В парке будет присутствовать оборудование, приспособленное для ребят с различными возможностями здоровья (в том числе позволяющее заниматься детям на колясках). Футбольная площадка с искусственным газоном (47 на 27 метров) приспособлена для круглогодичного использования.
В рамках мероприятия пройдет мастер-класс по воркауту и юнифайд-матч, в котором в одну команду объединяются непрофессиональные спортсмены и дети с ограниченными возможностями здоровья. Среди почетных гостей – представители Правительства Самарской области, Фонда «Обнаженные сердца», системы Coca-Cola в России, именитые спортсмены.
Ведущий торжественной церемонии - Олег Богачев, профессиональный комментатор, официальный диктор стадиона «Лужники» во время ЧМ – 2018.
Фото pixabay.com
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