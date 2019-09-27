100 лет ветерану: сотрудники спецроты ДПС СО приняли участие в акции «Лес Победы»

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Данный проект стартовал в 2015 году по инициативе Общественного экологического движения «Зеленая Россия» с целью воспитания уважения к славе Отечества и памяти его защитников, а также совершенствования профессионально-нравственного, духовного и патриотического воспитания сотрудников органов внутренних дел.В рамках акции под руководством заместителя командира роты подполковника полиции Олега Шатохина и майора полиции Александра Кузьмина личный состав спецроты посадил на территории подразделения саженец рябины.Молодое деревце полицейские высадили не случайно – в честь ветерана Великой Отечественной войны Анастасии Александровны Серьгиной, которая в этом году отпраздновала 100-летний юбилей.На войну медсестру Анастасию призвали в возрасте 22-х лет и приписали к госпиталю, в котором она проработала 6 лет, спасая раненых солдат.В высадке дерева принимала участие внучка ветерана – инструктор группы по работе с личным составом отдельной специализированной роты дорожно-патрульной службы ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области старший лейтенант полиции Наталья Феофанова. Правоохранитель рассказала Анастасии Александровне, которая приехать не смогла, что теперь территорию подразделения полиции украшает рябина в её честь.В завершение мероприятия Олег Шатохин обратился к коллегам и подчеркнул, что с помощью своего труда, высаживая деревья как символ новой жизни, сотрудники полиции укрепляют духовную связь поколений, сохраняют память о защитниках Родины и выражают благодарность за их подвиги, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области