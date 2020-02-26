26 февраля стартовал второй конкурс президентских грантов 2020 года

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Заявки принимаются до 31 марта. При этом Фонд президентских грантов рекомендует заявителям подать свой проект не позднее 24 марта. В этом случае у участников конкурса останется время на устранение возможных технических ошибок, если они будут допущены при заполнении и подаче заявки.В период приёма заявок обучающие мероприятия Фонда президентских грантов пройдут в Воронежской, Ярославской, Курганской, Новосибирской и Свердловской областях, Ненецком автономном округе, Москве и Санкт-Петербурге. Вся подробная информация будет доступна на сайте фонда в разделе «Мероприятия» и на страницах фонда в социальных сетях ВКонтакте, Facebook и Одноклассники.Тренинги «Как доработать заявку до победы в конкурсе президентских грантов?» рассчитаны на представителей организаций, не победивших в предыдущих конкурсах. Участники тренингов получат ключевую информацию по социальному проектированию, узнают, какие ошибки в грантовых заявках допускаются чаще всего и научатся самостоятельно их находить.Тем, кто не сможет принять участие в очных мероприятиях фонда, качественно подготовить проект поможет онлайн-курс «Социальное проектирование: от идеи до президентского гранта».Заявки принимаются в электронном виде. Вся конкурсная документация доступна в разделе «Конкурсы».Итоги второго конкурса будут подведены до 15 июня. Стартовать поддержанные проекты смогут с 1 июля 2020 года.По итогам конкурса между некоммерческими организациями будет распределено более 3,5 млрд рублей.