Я нашел ошибку
сегодня  Четверг, 10 октября, 17:00
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +11 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 10/10:
USD 65.1
0.23
EUR 71.45
0.21
Новости /  Общество /  Социум  

В самарском художественном музее отметят Всемирный день психического здоровья

10 октября 2019 14:03
84
В самарском художественном музее отметят Всемирный день психического здоровья
В музее будут представлены картины людей с ментальными особенностями, покажут отрывок из спектакля.

Сегодня, 10 октября в 16.00 в Самарском областном художественном музее (г. Самара, ул. Куйбышева, 92) состоится творческий вечер, посвященный Всемирному дню психического здоровья.
В музее будут представлены картины людей с ментальными особенностями, хоровая студия «Преодоление» исполнит песни известных авторов, сотрудники больницы покажут отрывок из спектакля «Глаголом жжем сердца людей» по стихам участников театральной студии «Счастливый случай» Самарской областной психиатрической больницы.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
10 октября 2019  16:09
Сейчас в регионе работает 9 зарядных станций.
«Самарские сети»: Где можно зарядить электромобиль в Самарской области
Сейчас в регионе работает 9 зарядных станций.  Социум
48
10 октября 2019  16:02
Цветы с доставкой в Москве - Flor2u.ru
 Когда впереди – торжественное событие, на которое вы приглашены, самое время задуматься о выборе подарка. И букет цветов будет просто незаменим.  Социум
12
10 октября 2019  15:09
К участию приглашаются школьники и студенты до 18 лет. Соревнования пройдут в индивидуальном и командном зачетах.
Открылась регистрация на VIII Всероссийский онлайн-чемпионат по игре «Изучи интернет – управляй им»
К участию приглашаются школьники и студенты до 18 лет. Соревнования пройдут в индивидуальном и командном зачетах.  Социум
71
Весь список

Здравоохранение
10 октября 2019  13:48
Российские и зарубежные кардиологи обсудят актуальные вопросы отрасли
Российские и зарубежные кардиологи обсудят актуальные вопросы отрасли
Отдельные заседания будут проведены для молодых кардиологов и студентов. Здравоохранение
99
9 октября 2019  16:22
Стоматологическая клиника White Dental Clinic в Самаре
Стоматологическая клиника White Dental Clinic в Самаре
 Клиника работает в Самаре и предлагает высококачественные услуги. Она оснащена современным стоматологическим оборудованием, в ней используют инновационные... Здравоохранение
37
9 октября 2019  15:49
Для приёма посетителей в новом отделении оборудована «открытая» регистратура, для удобства ожидания гражданами осмотра врачом-психиатром работает система видеоповещения.
Для пациентов диспансерного отделения Самарской областной психиатрической больницы созданы новые условия
Для приёма посетителей в новом отделении оборудована «открытая» регистратура, для удобства ожидания гражданами осмотра врачом-психиатром работает... Здравоохранение
299
Весь список
Новости медицины
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14526
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14451
1 апреля 2019  19:28
Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
 Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте  https://www.vipsmed.ru/  вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14475
Весь список
Туризм
9 октября 2019  13:08
Свадьба на Бали - это здорово!
Свадьба на Бали - это здорово!
 Бали является настоящей жемчужиной Индонезии, остров окутан теплыми водами Индийского океана, имеет богатую тропическую природу и все возможности для... Туризм
36
8 октября 2019  13:28
Из Самары полетит новый чартер в Стамбул
Из Самары полетит новый чартер в Стамбул
Планируется, что рейсы будут происходить дважды в неделю. Туризм
540
7 октября 2019  18:42
Квартиры в новостройках – предложения в Севастополе
 Для тех, кто решил купить квартиру, стоит выбор между вторичным жильем либо квартирами в новостройках. Туризм
41
Весь список
Образование
10 октября 2019  10:35
На пост ректора Самарского университета рекомендован Владимир Богатырев
На пост ректора Самарского университета рекомендован Владимир Богатырев
С января 2019 г. он возглавляет Самарский университет с приставкой "врио". Образование
139
9 октября 2019  15:55
Впервые в этом году в рамках областной акции для учащихся 6-11 классов будет открыта 31 площадка для проведения профессиональных практикумов проекта «Билет в будущее».
Школьники региона примут участие в областной Неделе труда и профориентации «Семь шагов к профессии»
Впервые в этом году в рамках областной акции для учащихся 6-11 классов будет открыта 31 площадка для проведения профессиональных практикумов проекта «Билет в... Образование
294
9 октября 2019  10:47
Восемь обучающихся СамГТУ стали победителями конкурса на получение стипендий правительства РФ
Восемь обучающихся СамГТУ стали победителями конкурса на получение стипендий правительства РФ
Стипендии они получат за достижения в учебной и научной деятельности. Образование
207
Весь список

Культура
10 октября 2019  12:59
Государственный Волжский русский народный хор отправился в гастрольный тур.
Государственный Волжский русский народный хор отправился в гастрольный тур
Гастрольный тур пройдет с новой концертной программой. Культура
93
10 октября 2019  11:27
В самарской кирхе сыграют Баха
В самарской кирхе сыграют Баха
Слушатели получат возможность услышать орган в ансамбле сразу с тремя инструментами. Культура
130
9 октября 2019  16:01
На выставке представлены работы как вчерашних студентов, так и народных художников, академиков.
В Центральной библиотеке Сызрани открылась Всероссийская художественная выставка «Скульптура малых форм и гобелен»
На выставке представлены работы как вчерашних студентов, так и народных художников, академиков.   Культура
331
Весь список
Мир домашних животных
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15209
Весь список
Мода
25 сентября 2019  11:26
Феномен корейской косметики
Феномен корейской косметики
 Миллионы женщин по всему миру тратят каждый год большие средства, чтобы продлить молодость и получить такую нежную и гладкую кожу, которой славятся кореянки. Мода
131
10 сентября 2019  23:48
Наручные часы в интернет-магазине ЛАЙТWATCH
 Наручные часы стали частью повседневной жизни современного человека.  Мода
205
4 сентября 2019  19:18
Как продать кожаные и меховые изделия
 Продавая шубу или кожаное изделие самостоятельно, вполне вероятно, что вы потратите на это много времени.  Мода
193
Весь список


Видео
10 октября 2019  13:57
Военно-транспортный самолет с 11 пассажирами на борту приземлился без шасси в Екатеринбурге
Военно-транспортный самолет с 11 пассажирами на борту приземлился без шасси в Екатеринбурге
Все члены экипажа живы, пострадавших нет.
Происшествия
95
9 октября 2019  12:32
Самарцам дают вредные советы на тему, что не нужно смывать с городскую систему канализации
Самарцам дают вредные советы на тему, что не нужно смывать в городскую систему канализации
Сотрудники "РКС-Самара" подготовили соответствующий видеоролик.  
ЖКХ
511
3 октября 2019  09:14
Заседание Госсовета, посвященного вопросам здравоохранения, пройдет в конце месяца
Заседание Госсовета, посвященного вопросам здравоохранения, пройдет в конце месяца
   Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
453
1 октября 2019  11:37
Сбербанк принял участие в Цифровой прокачке Самарской области
Сбербанк принял участие в «Цифровой прокачке» Самарской области
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
383
21 сентября 2019  09:44
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Пожару присвоен второй ранг.
Происшествия
607
17 сентября 2019  10:59
Футболисты Кокорин и Мамаев вышли из колонии
Футболисты Кокорин и Мамаев вышли из колонии
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря.
В стране
642
Весь список

Фоторепортажи
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
877
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
1392
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
1000
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1254
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1434
2 сентября 2019  13:11
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль Раскудесы
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры.
Культура
886
Весь список

Мероприятия
Куйбышевская железная дорога отметила 145-летний юбилей
В Центральной библиотеке Сызрани открылась Всероссийская художественная выставка «Скульптура малых форм и гобелен»
Школьники региона примут участие в областной Неделе труда и профориентации «Семь шагов к профессии»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Октябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные