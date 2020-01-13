В Самарской области сегодня чествуют действующих сотрудников и ветеранов прокуратуры РФ

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В Самарской области сегодня чествуют людей, которые многое делают для сохранности правопорядка - действующих сотрудников и ветеранов прокуратуры РФ. Торжественные мероприятия начались с открытия мемориальной доски заслуженному юристу РСФСР, Почетному работнику прокуратуры Николаю Баженову.Упорно трудиться в сфере обеспечения законности и правопорядка, защищать права и свободы граждан продолжают нынешние сотрудники прокуратуры Самарской области. За ответственный труд прокурорский корпус Самарской области поблагодарил Губернатор Дмитрий Азаров.«Очень много в реализации тех задач, которые поставлены Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным, зависит от конструктивного, чёткого взаимодействия всех органов региональной, муниципальной власти с прокуратурой Самарской области. Это взаимодействие сегодня находится на самом высоком уровне. Лучших сотрудников прокуратуры всегда отличали высочайший профессионализм, ответственность, верность служебному долгу и глубокая порядочность. Благодарю прокурорский корпус за честную, добросовестную работу, системную и последовательную защиту прав наших земляков! Мы и впредь будем активно взаимодействовать с органами прокуратуры, оказывая вам всю необходимую поддержку. От всей души желаю сотрудникам и ветеранам ведомства, вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в работе на благо Отечества!», - отметил глава региона.Фото: Департамент информационной политики.