В Самарской области продолжается работа горячей линии по переходу на цифровое телевидение

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3 июня в Самарской области был отключен аналоговый сигнал, и регион полностью перешел на цифровое телевидение. В эти дни региональная горячая линия работает в усиленном режиме.Тем, кому необходима консультация и помощь в настройке оборудования, можно обращаться по телефону 88007076123.Фото pixabay.com