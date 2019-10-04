В Самаре в третий раз прошел Единый день юридической помощи дольщикам

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В Самарской области в третий раз прошел Единый день юридической помощи гражданам-участникам долевого строительства, права которых были нарушеныКонсультации граждан состоялись в 20 регионах страны в общественных приемных «Единой России» и центрах бесплатной юридической помощи «Ассоциации Юристов России».В 2019 году Самарским региональным отделением Ассоциации юристов России совместно с отделением политической партии «Единая Россия» и Министерством строительства Самарской области организована работа по оказанию бесплатной юридической помощи жителям, пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков.Изменения законодательства о долевом строительстве, наличие ряда так называемых проблемных объектов обусловили обращение к специалистам Ассоциации более сотни самарцев.27 сентября на прием к адвокату Михаилу Петрову, члену Ассоциации юристов России записалось 15 человек.Юристы отмечают, что состоявшиеся законодательные изменения, в том числе, региональные правовые новеллы, позволяют рассчитывать на применение дополнительных мер государственной поддержки, направленных на удовлетворение прав участников долевого строительства. Пришедшим на прием гражданам разъяснены, в частности, механизмы получения денежной компенсации (в пределах суммы, обозначенной в договоре), по тем объектам, достраивать которые нецелесообразно, а также возможность предоставления жилья в другом доме от застройщика, участвующего в целевой программе правительства области.В «Ассоциации юристов России» понимают, что защита прав участников долевого строительства - одна из приоритетных задач органов власти, правоохранительных структур и общественных объединений всех уровней, в связи с чем, к участию в проекте привлечены наиболее опытные специалисты из числа адвокатов и практикующих юристов-отраслевиков.«Участие в этом мероприятии предполагает высокий уровень ответственности за эффективное разрешение правовой ситуации каждого обратившегося», — подчеркнул адвокат Самарской областной коллегии адвокатов, старший советник юстиции, член Ассоциации юристов России Михаил Петров.Часть вопросов обратившихся за юридической помощью коснулась проблемы выделения денежных средств на достройку долёвок, оценки проблемных объектов, что может быть успешно решено путем предусмотренного законом софинансирования.Кроме того, целью оказания бесплатной юридической помощи в рассматриваемой сфере является также и правовое просвещение граждан, делающих выбор в пользу приобретения жилья путем участия в долевом строительстве, подчеркнули в «Ассоциации Юристов России».