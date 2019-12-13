В Самаре пройдет День Памяти

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14 декабря 2019 года в Самарской области пройдет День Памяти трагических событий в Чечне и локальных конфликтах на Северном Кавказе.В рамках Дня Памяти в 11.00 состоится митинг и торжественная церемония возложения цветов к мемориалу самарцам, погибшим в необъявленных войнах на площади Памяти (ул.Мичурина - ул.Осипенко).В 13.00 – торжественно-памятное мероприятие в зале ОДО (ул.Шостаковича,7).К участию приглашены представители региональных и местных органов власти, силовых структур - Минобороны и МВД, ветеранские, общественные организации, участники боевых действий.