Судебные приставы региона провели рейд в акватории самарских рек

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Жители областной столицы, проводящие свой досуг на моторных лодках и катерах, встретились на водных просторах с работниками УФССП России по Самарской области. Судебные приставы области совместно с сотрудниками ГИМС МЧС России в рамках акции «Должник на воде» совершают рейды по нарушителям-должникам.Работниками Службы на наличие задолженности было проверено с помощью приложения «ФССП» 119 граждан, из которых 25 оказались должниками.В результате судебными приставами-исполнителями окончено 8 исполнительных производств на 28 тысяч рублей и частично взыскано по неоконченным исполнительным производствам 11,5 тысяч рублей. Также гражданам вручено 137 листовок, информирующих о работе «Банка данных исполнительных производств», и установлено 18 приложений «ФССП».Подобные рейды традиционно проходят на территории г. Самары, г. Тольятти и других населенных пунктов региона до середины сентября.