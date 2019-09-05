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Новости /  Общество /  Социум  

Судебные приставы региона провели рейд в акватории самарских рек

5 сентября 2019 09:24
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Судебные приставы региона провели рейд в акватории самарских рек
В рамках акции «Должник на воде» проверяли владельцев маломерных судов.

Жители областной столицы, проводящие свой досуг на моторных лодках и катерах, встретились на водных просторах с работниками УФССП России по Самарской области. Судебные приставы области совместно с сотрудниками ГИМС МЧС России в рамках акции «Должник на воде» совершают рейды по нарушителям-должникам.

Работниками Службы на наличие задолженности было проверено с помощью приложения «ФССП» 119 граждан, из которых 25 оказались должниками.

В результате судебными приставами-исполнителями окончено 8 исполнительных производств на 28 тысяч рублей и частично взыскано по неоконченным исполнительным производствам 11,5 тысяч рублей. Также гражданам вручено 137 листовок, информирующих о работе «Банка данных исполнительных производств», и установлено 18 приложений «ФССП».
Подобные рейды традиционно проходят на территории г. Самары, г. Тольятти и других населенных пунктов региона до середины сентября.


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