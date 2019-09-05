Сегодня Дмитрий Азаров проводит рабочий день в Похвистневском районе

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Одна из таких семей - Равиля и Зульфии Насыровых.Благодаря программе они построили дом площадью 125 м.,поддержка из бюджетов всех уровней составила более 1 млн.200 тыс.руб.Глава семьи рассказал Губернатору: помощь государства помогла скорее реализовать мечту о большом доме.



Сегодня Губернаторпроведёт рабочий день в Похвистневском районе. Здесь он проверит ход реализации нацпроектов, осмотрит ряд объектов соцсферы, проведёт селекторное совещание с главами муниципалитетов по вопросу реализации программы «Устойчивое развитие сельских территорий».Так, губернатор проверил ход строительства детского сада в с.Алькино на 90 мест.Проектирование двухэтажного здания началось еще 5 лет назад. Однако тогда работы так и не начались из-за недостаточного финансирования.Ситуация изменилась после обращения к Дмитрию Азарову. В 2018г. были выделены средства на проведение работ. Серьезный вклад в строительство в рамках собственной соцпрограммы внесла Роснефть, интересы сельчан отстаивал и депутат Виктор КазаковОбщая стоимость строительства детского сада, построенного в рамках региональной составляющей нацпроекта Демография, составила почти 114,5 млн руб. Это будет первый отдельно сВ новый садик дети будут приезжать не только из самого Алькино, но и из двух близлежащих сел. Дети уже оценили новую игровую и спортивную площадку, а родители - современную материально-техническую базу и образовательную программу.На территории Похвистневского района активно поддерживают жилищное строительство в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий». Всего с начала реализации программы (с 2014г.) выплаты получили 96 семей, в 2018 году - 24 семьи, в том числе 13 - молодых семей, сообщает Департамент информационной политики региона.

В соседнем Рысайкино Дмитрий Азаров пообщался с фермером Рустамом Маннановым , который вот уже 10 лет продолжает дело своего отца - выращивает помидоры. Сейчас в лпх 3,5 тысячи корней, выращивается 4 сорта. Первый урожай - уже в конце апреля, последний - в середине сентября.