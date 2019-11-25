Самарцы смогут проверить работодателей в новом сервисе Работы.ру

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Для жителей региона теперь доступен новый сервис с информацией о работодателях. С помощью него соискатели смогут быстро и детально ознакомиться с основными рисками и репутацией российских компаний на основе информации из открытых источников и СМИ.Сервис для поиска работы и сотрудников Работа.ру запустил уникальный проект для проверки работодателей по всей России. Новый продукт поможет жителям Самары составить впечатление о местных компаниях, сравнить основные показатели с конкурентами на рынке и принять решение о трудоустройстве.Самарские компании также могут стать участниками нового проекта и открыть для пользователей основную информацию о собственной деятельности. На старте проекта страница каждой компании состоит из нескольких информационных разделов: общая информация о деятельности, общее количество сотрудников в штате, актуальные новости о компании в СМИ, данные о выручке за последний год. По мере развития нового продукта информация будет дополняться новыми полезными рубриками. Уже сейчас в новом сервисе доступна уникальная функция: алгоритмы Работы.ру по собственной формуле проводят проверку работодателя и дают рекомендации по 3 признакам: риски недобросовестности, финансовые и юридические риски. Для удобства восприятия все рекомендации распределены по уровням рисков: минимальный, средний и максимальный.Уже сейчас в новом сервисе Работы.ру можно найти информацию и оценки 50 ведущих компаний России, их список будет расширяться по мере развития сервиса и раскрытия информации другими работодателями.«Мы в Работе.ру изучили подобные продукты, а также провели собственное исследование с участием 2000 соискателей со всей России. В результате этой работы стало понятно, что пользователям не хватает сервиса, который собрал бы всю самую интересную информацию о работодателях России на одной площадке. Выяснилось, что 72% пользователей больше всего заинтересованы в информации о среднем заработке в компаниях, 59% отметили важность хороших отзывов от сотрудников, 48% соискателей интересуют льготы, и 48% отметили заинтересованность в информации о длительности трудоустройства. В ближайшем будущем мы планируем расширять информационные рубрики и включать в страницы компаний всё, что полезно для соискателей при поиске работы», — прокомментировал директор по продукту сервиса для поиска работы и сотрудников Работа.ру Алексей Захаров.