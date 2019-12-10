Роструд напомнил о двухдневных рабочих неделях
10 декабря 2019 12:58
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Последняя рабочая неделя 2019 года и первая рабочая 2020-го продлятся лишь по два дня, россияне будут отдыхать с 1 по 8 января включительно. Об этом сообщил замруководителя Роструда Иван Шкловец во вторник, 10 декабря.
Он напомнил, что 31 декабря считается предпраздничным рабочим днем, который будет короче на один час. Тем не менее в 2019 году рабочая неделя закончится именно в этот день, который выпадает на вторник.
При этом работодатель вправе по своему усмотрению сделать 31 декабря выходным.
«Если у работодателя возникают какие-то варианты относительно введения выходного на этот день, необходимо соблюсти ряд условий», — рассказал он «Интерфаксу».
Среди таких — соответствующее распоряжение и урегулирование вопроса об оплате труда.
В 2020 году на работу нужно будет выйти в четверг, 9 января, и также проработать два дня до выходных.
В ноябре в Роструде рассказали, как продлить новогодние каникулы. В ведомстве посоветовали взять отгул на 31 декабря, а с первой рабочей недели 2020 года уйти в отпуск, пишут "Известия".
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