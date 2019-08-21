Роскачество предложило изымать товары с нарушением маркировки
21 августа 2019 12:42
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Роскачество предложило изымать товары с нарушением маркировки. При этом такую норму установят как для продуктов питания, так и для товаров легкой и другой промышленности. Роскачество направило в Роспотребнадзор письмо об этом, – сообщают «Известия».
Оборот товаров, заявленный состав которых не соответствует реальному, предлагают останавливать. Действующее регулирование позволяет изготовителю самостоятельно прекращать производство продукции, не соответствующей регламентам о безопасности, а при ее реализации есть опасность нанесения вреда здоровью.
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